Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Backnang: Unfall auf Kundenparkplatz, Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 18:10 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz der Volksbank in der Stuttgarter Straße ein Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger rangierte mit seinem PKW Ford auf dem Parkplatz, um anschließend in die Stuttgarter Straße einfahren zu können. Hierbei stieß er mit dem PKW Audi einer 27-Jährigen zusammen, die ihrerseits ebenfalls im Begriff war, in die Stuttgarter Straße einzufahren. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Beide Fahrzeugführer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb die Polizei Zeugen sucht, die den Unfall wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell