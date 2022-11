Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mehrere Autos aufgebrochen (23.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere in der Sperberstraße und der Straße "Fürstenbergring" geparkte Autos aufgebrochen und durchwühlt. Dabei gingen die Unbekannten bei allen Autos gleich vor: sie schlugen jeweils die Scheibe der Beifahrertür ein und gelangten so in den Innenraum. Außer einer Schachtel Zigaretten fiel den Dieben nichts weiter in die Hände. Den Sachschaden an den Autos bezifferte die Polizei auf insgesamt rund 2.000 Euro. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

