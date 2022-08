Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Versuchter Einbruch in Pizzeria

Homberg (ots)

Gudensberg

Versuchter Einbruch in Pizzeria Tatzeit: 08.08.2022, 22:00 Uhr bis 10.08.2022, 16:30 Uhr In der Zeit von Montagabend bis Mittwochnachmittag versuchten unbekannte Täter in eine Pizzeria im Schwimmbadweg einzubrechen. Sie verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu der Pizzeria, welche direkt an einen Lebensmittelmarkt grenzt und versuchten dort mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht. Die Tür wurde dabei jedoch beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell