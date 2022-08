POL-HR: Melsungen: 15-Jährige seit mehreren Tagen vermisst

Polizei Homberg

15-jährige Melsungerin seit mehreren Tagen vermisst Die 15-jährige Hrisiana T. aus Melsungen wird seit Donnerstag, den 28.07.2022 vermisst. Hrisiana T. verließ vermutlich in der Nacht von 27. zum 28.07.2022 die elterliche Wohnung in Melsungen. Am Donnerstagmorgen bemerke ihre Mutter das sie nicht mehr in der Wohnung war. Seitdem wurde die Vermisste nicht mehr gesehen, ein letzter schriftlicher Kontakt über einen Nachrichtendienst bestand am 29.07.2022. Die Vermisste Hrisiana T. ist ca. 160 cm groß, schlank und hat lange, etwa schulterlange dunkle Haare. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 oder die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

