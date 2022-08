Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Helm statt Mütze - Polizei empfiehlt Fahrradhelm

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis

Helm statt Mütze - Polizei empfiehlt dringend Fahrradhelme - auch bei großer Hitze

In den letzten Jahren, insbesondere seit der Corona-Zeit, hat es einen deutlichen Zuwachs an Fahrrädern (mit und ohne Motor) gegeben. Diese Räder werden natürlich auch genutzt und es nehmen Personen in fast allen Altersklassen am Straßenverkehr teil. Hierdurch ergeben sich erhebliche Gefahren. Fahrrad- bzw.- Pedelecfahrer sind häufig an Verkehrsunfällen beteiligt. So zum Beispiel am vergangenen Sonntagabend, als ein 57-jähriger Felsberger mit seinem Rad eine abschüssige Straße in Hilgershausen herunterfuhr. Er kam mit seinem Rad ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt hierbei Schürfwunden sowie eine Kopfplatzwunde. Der 57-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde in das Kasseler Klinikum eingeliefert.

Unfälle mit schwerverletzten Radfahrern im Schwalm-Eder-Kreis

In den Jahren 2017 bis 2020 ereigneten sich 65 Unfälle mit schwerverletzten Radfahrern. 22 Radfahrer trugen einen Helm, 44 Radfahrer trugen keinen Helm, darunter 10 Kinder/ Jugendliche. Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall getötet. Im vergangenen Jahr 2021 ereigneten sich 12 Unfälle mit schwerverletzten Radfahrern, wobei zwei Radfahrer getötet wurden. Einen Helm trugen sieben Radfahrer, sechs, darunter ein Kind, waren ohne Helm unterwegs.

Helm schütz - auch bei großer Hitze

Viele Kopfverletzungen bei Unfällen mit Radfahrern können durch einen Fahrradhelm vermieden oder abgemildert werden, da sind sich Ärzte und Fachleute einig. Aber auch beim Radfahren in der sommerlichen Hitze, wo wir auch hier im Schwalm-Eder-Kreis Temperaturen von bis zu 40 Grad erreichen, kann ein Helm für Abkühlung sorgen. Der Helm verringert die direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf und reduziert hierdurch die Gefahr eines Sonnenstichs mit Übelkeit, Benommenheit, Schwindel und Kopfschmerzen. Durch die Belüftungsöffnungen im Helm wird gezielt Fahrtwind an den Kopf geleitet und der Kopf dadurch abgekühlt. Dies kann ein "Sonnenschutz" durch eine Mütze/ Kappe nicht.

Auch wenn ein Fahrradhelm beim Fahrrad-/ Pedelec-fahren nicht vorgeschrieben ist, so empfiehlt die Polizei dringend einen Helm zu tragen. Fahrradhelme unterliegen der Prüfnorm EN 1078 und bieten einen guten Schutz. Informationen bzw. Testberichte findet man z. B. bei der Stiftung Warentest, dem ADAC oder in verschiedenen Fachzeitschriften.

Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher- Jutta Angersbach, PHK'in Regionaler Verkehrsdienst der Polizeidirektion Schwalm-Eder

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell