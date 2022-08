Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg-Hundshausen: Baggerschaufeln im Wert von 33.000,- Euro von Baustelle gestohlen

Homberg (ots)

Jesberg-Hundshausen

Diebstahl von Baggerschaufeln Tatzeit: 05.08.2022, 14:00 Uhr bis 08.08.2022, 07:08 Uhr Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter zwei Baggerschaufeln von einer Baustelle an der L 3145, zischen Jesberg und Hundshausen. Die Täter begaben sich zu der Baustelle und starteten einen dort befindlichen Bagger. Mit dem Bagger luden sie insgesamt zwei unterschiedliche Baggerschaufeln auf ein nicht bekanntes Fahrzeug oder einen Anhänger. Mit der Beute, einer Baggerschaufel und einer Rotationsbaggerschaufel flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Baggerschaufeln beträgt 33.000,- Euro, Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

