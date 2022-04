Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Schwerer Unfall mit Kleinkraftrad

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 08.04.2022, gegen 4 Uhr, kam es auf einem forstwirtschaftlichen Weg in Vörstetten zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierten zwei junge Männer mit Ihrem Motorroller und hoher Geschwindigkeit mit einem über der Fahrbahn liegenden, wohl in der Nacht umgestürzten Baum.

Das Kleinkraftrad überschlug sich und kam in einem Bachlauf zum Erliegen. Die beiden jungen Männer, der eine jugendlich, der andere heranwachsend, wurden über das Hindernis vom Roller geschleudert und verletzten sich hierbei schwer.

Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide waren alkoholisiert. Die Klärung des genauen Unfallhergangs und auch der Eigentumsverhältnisse des Motorrollers ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

