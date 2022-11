Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst

Deißlingen (ots)

Leicht verletzt worden ist ein Fahrer eines Elektro-Rollers bei einem Unfall am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr. Der 24-Jährige war auf der Umgehungsstraße zwischen Dauchingen und Deißlingen unterwegs und wollte in das Industriegebiet Mittelhardt abbiegen. Von dort kam jedoch ein 28-jähriger Mitsubishi-Fahrer, der in Richtung Dauchingen abbiegen wollte und dabei den E-Scooter-Fahrer an der Einmündung erfasste. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einer Klinik ambulant behandelt. Der Autofahrer wurde von der Polizei belehrt. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell