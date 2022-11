Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Laster touchiert Auto und fährt weiter - Polizei bittet um Hinweise

Altoberndorf (ots)

Ein Lastwagen mit Sattelauflieger hat am Mittwochmorgen in der Alt-Dorfstraße das Auto einer 41-Jährigen gestreift. Der Unfall passierte kurz nach 6 Uhr, als der noch unbekannte Lastzugfahrer von der Alt-Dorfstraße in die Untere Straße abbog und dabei den Seat touchierte. Möglicherweise hat der Trucker trotz des angerichteten, rund 5000 Euro teuren Schadens am Auto, den Unfall gar nicht bemerkt. Obwohl die Frau noch hupte, fuhr er weiter. Hinweisen zufolge, soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen Holztransporter mit Balinger Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter 07423 81010.

