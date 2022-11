Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Abgestelltes Auto vor dem Einkaufscenter Cano angefahren und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Im Laufe des Dienstags, in der Zeit von 05.20 Uhr bis 17.00 Uhr, ist ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken vor dem Einkaufscenter Cano in der Bahnhofstraße gegen einen dort abgestellten Opel Astra gefahren. Ohne sich um die Regulierung des am Opel verursachten Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

