POL-KN: (Konstanz) Alkoholisierter 30-Jähriger belästigt Frauen und leistet eingesetzten Beamten Widerstand

Konstanz (ots)

Im Laufe einer Studentenparty in einem Gebäude in der Rheingutstraße hat ein 30-jähriger und alkoholisierter Mann vor dem Haus randaliert und einzelne Sachbeschädigungen begangen. Zudem belästigte der 30-Jährige mehrere junge Frauen und nahm auch exhibitionistische Handlungen an sich vor. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreifen von Passanten festgehalten. Als die Beamten den Festgehaltenen übernommen hatten, schlug dieser um sich, verletzte dabei zwei Polizisten und beleidigte fortlaufend die eingesetzten Beamten. Der Alkoholisierte wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Dieser muss sich in der Folge noch in mehreren Strafverfahren für seine Taten verantworten.

