Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit Blechschaden (22.11.2022)

Einen Auffahrunfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 22 Uhr auf der Donaueschinger Straße. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr mit einem Audi hinter einer 23-jährigen BMW-Fahrerin. Als die Frau abbremste, fuhr der Audi-Fahrer auf den BMW auf. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro und das nicht mehr fahrbereite Auto holte ein Abschleppdienst ab. Den Sachschaden am BMW schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 3.500 Euro.

