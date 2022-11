Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (22.11.2022)

Donaueschingen (ots)

Einem Verkehrsunfall verursacht hat am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein Autofahrer auf der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Donaueschingen-Süd und -Mitte. Ein 38-jähriger Skoda Fahrer kam auf der Fahrt in Richtung Bad Dürrheim nach rechts von der Straße ab und geriet an eine Leitplanke. Das Auto schleuderte zurück auf den Fahrstreifen und prallte dann noch gegen die linke Leitplanke, bevor es zum Stehen kam. Die Polizei bemerkte beim Fahrer Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit knapp 0,8 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein total beschädigtes Auto holte ein Abschleppdienst an der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell