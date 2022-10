Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (10.10.22) in Olfen zwei Autos aufgebrochen. Auf dem Parkplatz Rauschenburg an der Lehmhegge brachen die Täter einen roten Fiat 500 auf. Zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr schlugen sie die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten eine Handtasche. Nichts gestohlen haben Unbekannte aus einem schwarzen Volvo XC40, der auf einem Wirtschaftsweg am Borker Landweg in Vinnum stand. Zwischen 14.50 Uhr und 15 Uhr schlugen die Täter die ...

