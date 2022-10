Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Coesfeld (ots)

Viel Blaulicht der Polizei erhellte in der Nacht auf Dienstag (11.10.22) den Dülmener Ortsteil Buldern. Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Personen in einem Hotel an der Weseler Straße. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchtete eine Person. Kurz darauf versuchte auch ein 39-jähriger polizeibekannter Tatverdächtiger aus dem Kreis Steinfurt wegzulaufen. Das gelang ihm nicht. Die Handschellen klickten. Während es für den mutmaßlichen Einbrecher auf die Wache Dülmen ging, suchten die eingesetzten Kräfte nach dem zweiten Tatverdächtigen. Zum Einsatz kamen dafür auch eine Drohne der Feuerwehr Coesfeld sowie ein Hubschrauber der Polizei. Jedoch verlief die Fahndung ohne Ergebnis. Der 39-Jährige wurde nach den polizeilichen Ermittlungen entlassen.

Am Dienstagmorgen (11.10.22) erhielt die Polizei die Information über einen weiteren Einbruch in Buldern. Zwischen 21 Uhr am Sonntag (09.10.22) und 10 Uhr am Dienstag (11.10.22) haben sich Unbekannte Zugang zu einer Gaststätte an der Straße Krummer Timpen verschafft. Sie hebelten eine Türe auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang zu der Tat an der Weseler Straße und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

