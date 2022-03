Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Sondereinsatz der Polizei

Lippstadt (ots)

Anlässlich eines Treffens der Tuningszene am Sonntag (13. März 2022) in Lippstadt führte die Polizei vom späten Vormittag bis in den späten Nachmittag Sonder- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Ordnungshüter stellten hierbei 262 Verstöße fest. In 248 Fällen wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. In zwei Fällen hiervon war der Führerschein fällig. Es wurden 62 Fahrzeuge von dem Beamten genauer unter die "Lupe" genommen. Viermal erlosch danach die Betriebserlaubnis. Die Polizei kündigt bereits jetzt an, dass sie auch weiterhin Fahrzeug- und Geschwindigkeitskontrollen durchführen wird. (reh)

