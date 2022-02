Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Bildern nach EC-Karten Betrügern

Dortmund (ots)

Am 28. Oktober 2021 wurde einer Dortmunderin Opfer eines Diebstahls. Unbekannte Täter erbeuteten ihre Geldbörse mitsamt Debitkarte in einem Geschäft in der Dortmunder Innenstadt, Bereich Gänsemarkt.

In der Folge wurde ihre Karte mehrfach benutzt, um an einem Geldautomaten der Santander Consumer Bank am Brüderweg 60 illegal Geld abzuheben. Insgesamt erlangten die Täter 1800 Euro.

Der Polizei liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor und fahndet mit Lichtbildern nach den mutmaßlichen Tätern.

Wer kennt die Personen auf den Fotos? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441!

