Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannte brechen Auto auf und durchwühlen es (23.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte einen auf der Waldstraße vor dem Haus Nummer 35 geparkten schwarzen Ford Mustang aufgebrochen und durchsucht. Die Täter schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Sie durchwühlten die Mittelkonsole und das Handschuhfach, klauten jedoch nichts. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, entgegen.

