POL-KN: (Sulz am Neckar) Moped-Fahrer und Sozius verletzen sich bei Sturz

Sulz (ots)

Zwei 17-Jährige, die auf dem Moped am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der Landstraße von Vöhringen nach Sulz unterwegs waren, sind an der Abzweigung Kastell gestürzt. Beide sind leicht verletzt worden. Sie kamen zur Untersuchung in eine Klinik. Grund für den Unfall, bei das Moped nach dem Sturz noch gegen ein Verkehrszeichen schleuderte, war ein Fahrfehler und eine nasse Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

