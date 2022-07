POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Nastätten (ots) - In der Nacht vom 28.07.22 auf den 29.07.22 wurde durch bislang unbekannte Täter in die Kneipe "Treffpunkt" in Nastätten eingebrochen. Hierbei hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Innere der Kneipe. Während der Tatausführung wurde gegen 03:00 Uhr ein akustischer Alarm ausgelöst, wodurch die Täter fluchtartig das Gebäude in Richtung Stadtmitte verließen. Sachdienliche Hinweise zu Tätern, Tatfahrzeugen oder anderen ...

