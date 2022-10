Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Strohballenbrand im Bereich Herrnsheim

Worms (ots)

Am Sonntag, dem 30.10.2022, um 00:59 Uhr wird durch einen Verkehrsteilnehmer ein Brand auf landwirtschaftlichen Feldern zwischen Worms-Herrnsheim und der Wohnsiedlung "In den Lüssen" gemeldet. Unbekannte Täter setzten hierbei mehrere Strohballen in Brand. Die Tatbegehungsweise hierzu ist unbekannt und sind Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Berufsfeuerwehr Worms konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten dauern noch bis ca. 06:00 Uhr an. Eine Gefahr für Anwohner besteht nach Angaben der Feuerwehr derzeit nicht.

In unmittelbarer Nähe wird um 01:53 Uhr ein Container-Brand am Lidl Markt in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Worms gemeldet. Hierbei konnten in Brand gesetzte Kartons festgestellt werden. Der Container blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Ob die beiden Ereignisse im Zusammenhang stehen werden weitere Ermittlungen ergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell