POL-PDWO: Geschwindigkeitsüberwachung zwischen Worms-Pfeddersheim und Worms-Pfiffligheim

Hamm am Rhein (ots) - Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am gestrigen Mittwochabend in der Mozartstraße. Gegen 21:50 Uhr kollidierte ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus zunächst ungeklärter Ursache frontal mit einem geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der bis dahin noch unbekannte Fahrer mit seinem PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Mit Hilfe von Zeugenhinweisen konnte der 33-Jährige durch ...

