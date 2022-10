POL-PDWO: Brand hunderter Stroh- und Heuballen bei Worms-Rheindürkheim

Worms (ots) - Am Freitag, den 21.10.2022 zwischen 15:00 und 15:30 Uhr, wurde eine 87-jährige Frau aus Worms Opfer eines Trickdiebstahls. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke klingelte gegen 15:00 Uhr an der Tür der Frau in der Albert-Schweitzer-Straße in Worms-Leiselheim und gab an, dass es aufgrund von Arbeiten in der Nähe zu Verunreinigungen ...

mehr