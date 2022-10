Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstahl durch vermeintlichen Mitarbeiter der Wasserwerke

Worms (ots)

Am Freitag, den 21.10.2022 zwischen 15:00 und 15:30 Uhr, wurde eine 87-jährige Frau aus Worms Opfer eines Trickdiebstahls. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke klingelte gegen 15:00 Uhr an der Tür der Frau in der Albert-Schweitzer-Straße in Worms-Leiselheim und gab an, dass es aufgrund von Arbeiten in der Nähe zu Verunreinigungen im Leitungswasser gekommen sei. Anschließend wurde die Frau gebeten, das Wasser im Bad einige Zeit laufen zu lassen, um die Verunreinigungen auszuspülen. Nachdem dies im Beisein des vermeintlichen Handwerkers erfolgte, verließ der Mann das Wohnhaus. Erst zu einem späteren Zeitpunkt stellte die Frau fest, dass jemand einen dreistelligen Betrag an Bargeld und Zahlkarten aus dem Haus entwendet hatte.

Der vermeintliche Mitarbeiter der Wasserwerke war nach Angaben der Geschädigten 20 - 25 Jahre alt und trug dunkle Kleidung. Sollten Sie Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden Sie gebeten, sich an die Polizei in Worms zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell