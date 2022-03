Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomaten geklaut und zurückgelassen

Ebeleben (ots)

Zeugen meldeten in der Nacht zu Dienstag, gegen 3.20 Uhr, den Diebstahl eines Zigarettenautomaten vom Markt. Zwei maskierte, unbekannte Täter entfernten den Automaten gewaltsam von einem Pfosten, luden den Automaten in eine Sackkarre und verschwanden in Richtung Ziegeleiplatz. Die Polizisten entdeckten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die zurückgelassene Sackkarre und stellten sie sicher. Vom Automaten fehlte zunächst jede Spur. Kurz vor 7 Uhr meldeten Mitarbeiter der Stadtverwaltung dann einen Zigarettenautomaten am Rathaus in einem Busch. Hierbei handelte es sich um den nachts abgebauten Automaten, den die Täter dort offensichtlich versteckten. Es gelang es ihnen in der Nacht nicht, den Automaten zu öffnen. Der war noch unversehrt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

