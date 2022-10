Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Wohnmobils

Bild-Infos

Download

Greifswald (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 30.09.2022 um 16:30 Uhr bis zum 01.10.2022 um 08:15 Uhr, ein Wohnmobil FIAT Carthago, Typ Malibu 600, mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-NI32 in der Farbe Weiß in Greifswald. Das Fahrzeug wurde in der Fischstraße, Einmündung zur Friedrich-Loeffler-Straße, durch die Geschädigte gesichert und verschlossen abgestellt. Auffällig ist am entwendeten KFZ, dass sich auf der Markise zwei Aufkleber mit dem Schriftzug "SWAG" befinden. Es entstand eine Gesamtschaden in Höhe von ca. 46.550,00 EUR. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell