POL-NB: Mähdrescher beschädigt mehrere PKW

Anklam (ots) - Das erleben Polizeibeamte auch nicht alle Tage: Gestern kurz vor Mitternacht hat ein Wachschutzmitarbeiter auf einem Firmengelände in der Anklamer Industriestraße entdeckt, dass aus mindestens zwei LKW insgesamt etwa 150 bis 200 Liter Diesel abgezapft worden ist. Er rief die Polizei. Die zwei Kollegen des Kriminaldauerdienstes Anklam haben am Tatort frische Dieselspuren festgestellt und konnten so davon ...

mehr