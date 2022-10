Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Stralsund (LK VR) (ots)

Am 30.09.2022 gegen 15.30 Uhr ereignete sich auf der L 213 auf Höhe der Kleingartenanlage (KGA) "Knieper Vorstadt" ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach Rücksprache mit den Beteiligten und der Spurenlage vor Ort hat sich der Verkehrsunfall wie folgt ereignet: Der 20-jährige männliche Fahrzeugführer eins PKW Mercedes Benz aus Stralsund befuhr die L213 aus Stralsund kommend in Richtung Prohn. Auf Höhe der KGA "Knieper Vorstadt" beabsichtigte er nach links abzubiegen und setzte hierzu den Fahrtrichtungsanzeiger. Der hinter ihm fahrende 64-jährige Fahrzeugführer eines Suzuki aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen nahm zu spät wahr, dass der 20-jährige abbiegen wollte und setzte zum Überholen an. Hier touchierte er den Mercedesfahrer und in weiterer Folge kollidierte dieser frontal mit einer 54-jährigen VW Fahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, welche ihm aus Richtung Prohn in Fahrtrichtung Stralsund entgegen kam. Die 54-jährige und der 64-jährige Unfallverursacher erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen, welche nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht schwerwiegend sind. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell