Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt in Malchin

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 01.10.2022 gegen 02.00 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Malchin im Stadtgebiet einen VW T4 Transporter fest, dessen Allgemeinzustand begutachtungswürdig war. Das Fahrzeug wurde gestoppt und die Insassen kontrolliert. Beim 24jährigen deutschen Fahrzeugführer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Vortest ergab einen Wert von 1,11 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Des Weiteren gab der Fahrzeugführer an, nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 31jährige deutsche Beifahrer wies sich als Fahrzeughalter des PKW VW T4 aus. Er gab an nicht gewusst zu haben, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der PKW auf einem Parkplatz gesichert abgestellt. Es wurden Strafanzeigen gefertigt und die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

