POL-PDNR: Trickdiebstahl in Einkaufsmarkt - zwei Täter in Untersuchungshaft

Herdorf (ots)

Am Freitag, dem 14.10.2022 wurde gegen 19:59 Uhr die Polizei in Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass es soeben im Lidl Einkaufsmarkt in Herdorf zu einem Trickdiebstahl gekommen sei.

Hier sollen drei männliche Personen arbeitsteilig in der Art vorgegangen sein, dass eine Person Schmiere stand und die Personen vor dem Geschäft ablenkte, eine Person unter einem Vorwand die Kassiererin aus dem Kassenbereich lockte und die Dritte Person entriegelte die Sicherheitsvorkehrung für das Zigarettenabteil und lud danach dutzende Schachteln in eine Tasche. Danach verließen sie fluchtartig den Markt. Hier riefen Zeugen den Tätern hinterher, weshalb sie die Tatbeute zurückließen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg und zwei der drei Täter konnten samt Fluchtfahrzeug gestellt und festgenommen werden.

Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurden eine Vielzahl von Zigarettenschachteln aufgefunden. Diese stammen nach ersten Ermittlungen aus einem Einkaufsmarkt aus der Nachbargemeinde Neunkirchen in NRW. Zudem wurden Unterlagen aufgefunden aus denen hervorging, dass die Täter am selben Tag nur wenige Stunden zuvor in Hessen gleichartig aufgefallen waren.

Beide Beschuldigte wurden dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Koblenz vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ.

