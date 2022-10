Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Buchholz (Westerwald) (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht des 16.10.2022 einen am Fahrbahnrand eingesetzten Kanaldeckel entfernt und auf der Fahrbahn der Hennefer Straße in Buchholz (Westerwald) platziert. Gegen 01:50 Uhr übersah die 23-jährige Fahrerin eines PKW Audi den auf der Fahrbahn liegenden Kanaldeckel und überfuhr diesen. Am PKW entstand Sachschaden, er war nicht mehr fahrbereit.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

