Ulm (ots) - Gegen 1 Uhr schlug ein Einbrecher eine Glasscheibe an einem Gebäude in der Straße "In den Seewiesen" ein. Ein Alarm löste aus. Dadurch wurde der Unbekannte gestört und er ergriff ohne Beute die Flucht. Wie sie sich gut gegen Einbruch schützen können, darüber informieren bei den ...

mehr