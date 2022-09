Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Fenster aufgehebelt

In ein Firmengebäude drang von Mittwoch auf Donnerstag ein Einbrecher in Eislingen ein.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden hebelte der Einbrecher ein Fenster an dem Gebäude in der Daimlerstraße auf. Dort fand er mehrere Akkuwerkzeuge. Die nahm er mit. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Eislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie sie sich gut gegen Einbruch schützen können, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Gebäuden sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

