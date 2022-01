Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter zerkratzte Autos

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Mindestens vier Autos hat ein Unbekannter am Sonntag gegen 05.10 Uhr zerkratzt, die an der Ziethenstraße in Eick parkten.

Ein Zeuge hatte um diese Zeit ein Geräusch gehört. Zudem war sein Bewegungsmelder am Haus angegangen.

Als er aus seinem Küchenfenster schaute, bemerkte er einen unbekannten, dunkel gekleideten Mann, der sich am PKW eines Nachbarn zu schaffen machte und anschließend in Richtung Fontanestraße flüchtete.

Polizeibeamte stellten daraufhin fest, dass vier geparkte Autos durch Kratzer beschädigt waren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell