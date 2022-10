POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Betzdorf, Mudersbach (ots) - Am Samstag, den 15.10.2022 stellte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf bei einer Verkehrskontrolle in der Theresenstraße in Betzdorf fest, dass der 27-jährige Fahrer eines BMW nicht im Besitz einer in der BRD gültigen Fahrerlaubnis war. Da es sich jedoch um keinen EU-Führerschein gehandelt hat, war dessen ausländische ...

mehr