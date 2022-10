Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Linz am Rhein vom Wochenende 14.10. - 16.10.

Linz am Rhein (ots)

Leubsdorf - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 12.-14.10. wurde ein Vorgartenzaun durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Vor Ort konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, welche zwecks Gewinnung weiterer Anhaltspunkte ausgewertet werden. Hinweise werden an die 02644 9430 oder per E-Mail an PILinz@polizei.rlp.de erbeten.

Rheinbrohl/Bad Hönningen - Gefahrenstelle im Verkehr Am frühen Abend des 14.10. meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine nicht unerhebliche Ölspur auf der Hauptstraße. Der Bauhof der VG Bad Hönningen wurde mit der Beseitigung der Gefahrenstelle beauftragt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte ein Verursacher jedoch nicht ermittelt werden, so dass die Ermittlungen noch andauern.

Linz am Rhein - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Abend des 14.10. kontrollierten Beamte der Polizei Linz am Rhein im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Kradfahrer mit Sozia. Hierbei stellt sich heraus, dass der Fahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte, weshalb ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Unkel - Leistungskreditbetrug

In den Morgenstunden des 15.10. erhielt die Polizei Linz am Rhein die Mitteilung über eine nicht beglichene Taxirechnug für eine Fahrt von Köln nach Unkel. Nach mehreren erfolglosen Kartenzahlungsversuchen habe sich der Beschuldigte aus dem Taxi geflüchtet. Da der Taxifahrer jedoch die auf der EC-Karte abgebildeten Personalien nennen konnte, war es für die Polizei Linz am Rhein ein leichtes, den Beschuldigten noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift anzutreffen und auf das nun anhängige Ermittlungsverfahren hinzuweisen.

Rheinbreitbach - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag ereignete sich in den Mittagsstunden eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in Rheinbreitbach. Dieser wurde glücklicherweise durch eine Anwohnerin beobachtet, welche daraufhin die Polizei alarmierte. Da das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert wurde, konnten die Beamten dem Geschädigten alle erforderlichen Daten übermitteln, nachdem sie den Verursacher festgestellt hatten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Bad Hönningen - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug In der Nacht vom 14. Auf den 15.10. beschädigte unbekannter Täter einen geparkten VW Polo in der Straße "Am Tannenbusch", indem er die Außentüre mittels eine spitzen Gegenstandes zerkratzte. Hinweise zu einem Verursacher oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen werden an die 02644 9430 oder per E-Mail an PILinz@polizei.rlp.de erbeten.

Leubsdorf - Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Beamte der Polizei Linz am Rhein in den Morgenstunden des 16.10. Alkoholgeruch bei einem Fahrzeugführer wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, weshalb ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde. Da der Fahrzeugführer sodann angab, dass das Ergebnis der Atemalkoholprobe von übermäßigem Hustensaftkonsum herrühre, wurde zu Vermeidung der Verfälschung des Testergebnisses zusätzlich eine Blutprobe entnommen.

St. Katharinen - mehrere (teils körperliche) Auseinandersetzungen Samstagnacht kam es zu mehreren Einsätzen anlässlich der Kirmesfeierlichkeiten in St. Katharinen. Zunächst wurden mehrere Streitigkeiten verbaler Natur und mit leichtem Gerangel festgestellt, woraufhin die Beamten lediglich Platzverweise aussprechen und die Einhaltung dieser auf dem Gelände einhalten musste, endete die Kirmes gegen ca. 5Uhr in einer körperlichen Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang sollen auch Gegenstände zum Einsatz gekommen sein, wodurch mehrere Personen verletzt wurden. Aufgrund der deliktischen Einordnung als gefährliche Körperverletzung wurde dem Beschuldigten auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und er anschließend entlassen. Da sich eine Auseinandersetzung u.a. auf den Vorraum der Sparkassenfiliale verlegte, wurde das dortige Inventar in Mitleidenschaft gezogen, weshalb zahlreiche besorgte Bürger im Verlauf des Sonntags die Polizei kontaktierten.

Bad Hönningen - Durchfahrtsverbot missachtet Am Abend des 15.10. ignorierte ein rüstiger Senior die Baustellenabsperrung in der Hauptstraße, welche durch fünf Nissenleuchten, einen rot/weißen Bauzaun und zusätzliches Zeichen 250 (sog. Durchfahrtsverbot) gekennzeichnet war. Da der Grund des Schildes die aktuellen Bauarbeiten war, musste er zum Weiterkommen eine Verkehrsinsel überfahren, wo er jedoch mit einem auf der Straße liegenden Stahlträger kollidierte. Da bei dem Verkehrsunfall kein Fremdschaden entstand, konnte der Fahrzeugführer mündlich verwarnt werden, der Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot führt jedoch zu einem Verwarngeld von 50EUR.

