Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 14.09.2022

Goslar (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es an der Kreuzung Altenauer Str./Erzstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61 Jahre alte Autofahrerin aus Osterode befuhr die Str. An der Rösche in Ri. Erzstr.. Sie wollte die B 241 überqueren, übersah dabei allerdings den aus Ri. Zellerfeld kommenden vorfahrtberechtigten Pkw eines 55jährigen aus CLZ. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw des Mannes gegen einen weiteren Pkw geschleudert wurde, welcher von der Erzstr. nach links in die Altenauer Str. einbiegen wollte. Der dadurch geschädigte 30jährige Autofahrer aus Merseburg wurde dabei, so wie die Unfallverursacherin, nicht verletzt. Der 55jährige Clausthaler trug leichte Verletzungen davon. Der Gesamtschaden wird auf 17000 Euro geschätzt.

Killig, PHK

