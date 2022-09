Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom Dienstag, 13.09.2022

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 12.09.2022, kam es gegen 08:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der B248. Hierbei befuhr ein LKW-Fahrer (LKW mit Anhänger) die B248 von Northeim kommend in Richtung der B 64. Ca. 100 Meter hinter dem Bahnübergang Ildehausen, sei dem LKW-Fahrer nach eigenen Angaben ein weißer Kastenwagen auf der falschen Fahrbahn entgegengekommen bzw. hätte die Fahrbahn des LKW-Fahrers geschnitten. Hierdurch habe der LKW-Fahrer ausweichen müssen und sei auf den Bereich einer Grünfläche ausgewichen. Durch das Ausweichen wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Weiterhin entstand ein leichter Flurschaden, sowie leichter Sachschaden am LKW. Der Fahrer des weißen Kastenwagens entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne zuvor seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

