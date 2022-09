POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 12.09.22

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an PKW Am Samstag, 10.09.2022, zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Landstraße in Neuwallmoden zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Heckscheibe eines ordnungsgemäß geparkten PKW VW. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu ...

