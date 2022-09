Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.09.2022

Goslar (ots)

Diebstahl von Bargeld

Goslar. Eine Standbetreiberin des Goslarer Altstadtfestes teilt mit, dass in einem unbeobachteten Moment, am Sonntag, zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr, ein bislang unbekannter Täter aus ihrem Pkw eine Geldtasche mit den Standeinnahmen entwendet habe. Der Pkw war am Stand im Schuhhof abgestellt. Der finanzielle Verlust beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Drogenfund nach Personenkontrolle

Goslar. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 52-jährigen Mann aus Salzgitter im Bereich des Goslarer Bahnhofs. Hierbei konnte bei dem Salzgitteraner Heroin aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Tätlicher Angriff auf Polizisten

Langelsheim. Am Samstagmittag führten Polizeibeamte eine Identitätsfeststellung nach dem Verdacht eines Fahrraddiebstahls bei zwei Personen in der Bahnhofstraße durch. Hierbei kam es durch einen 31-jährigen und den 28-jährigen Beschuldigten zu einem Angriff auf die beiden 24-jährigen Polizeibeamten. Beide Vollzugsbeamte der Polizei Goslar wurden durch die Angriffshandlungen verletzt. Unter anderem schlug der 31-jährige Beschuldigte einem Polizeibeamten gezielt mit der Faust ins Gesicht. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen beide Personen eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Montagvormittag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Pkw auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios Im Schleeke gegen einen Pkw Peugeot. Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um ein rotes Fahrzeug handelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

i.A. Holzhausen, PHK

