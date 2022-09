Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 14.09.2022 - Nachtragsmeldung -

Unfallbeteiligter Verstorben

Der 59jährige Motorradfahrer aus Algermissen, welcher am Sonntagabend in den schweren Verkehrsunfall auf der L466 (Gemarkung Rhüden -i.H. Einmündung zum Autohof Rhüden) verwickelt war, ist am gestrigen Dienstag seinen Verletzungen erlegen. Die 57jährige Ehefrau des Verstorbenen, welche als Sozia auf dem Krad mitfuhr, wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt, befindet sich aber nunmehr außer Lebensgefahr. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

