POL-FR: Brand - Fahrzeugbrand - Motor eines Sattelzuges gerät während der Fahrt in Brand - Starke Verkehrsbehinderung

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 14.07.2022, gegen 20.45 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die B 31 von Bad Krozingen kommend in Fahrtrichtung Breisach. Auf Höhe der Abzweigung zur K 4932 kollidierte ihr Fahrzeug bei einem unzulässigen Abbiegevorgang in Richtung Grenzach, mit einem aus Breisach ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer. Das Motorrad ...

