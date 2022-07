POL-FR: Albbruck: Lkw-Brand auf der B 34 sorgt für Straßensperrung

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 14.07.22, gegen 14.10 Uhr kam es im Bereich des Kassenautomaten eines Parkhauses in der Hochburger Straße in Emmendingen zu einem versuchten Trickdiebstahl. Eine 77-jährige Frau wurde von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Während die Frau im Begriff war, entsprechendes Münzgeld zu wechseln, ...

