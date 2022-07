Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Wechseltrickbetrug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.07.22, gegen 14.10 Uhr kam es im Bereich des Kassenautomaten eines Parkhauses in der Hochburger Straße in Emmendingen zu einem versuchten Trickdiebstahl.

Eine 77-jährige Frau wurde von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach Wechselgeld gefragt.

Während die Frau im Begriff war, entsprechendes Münzgeld zu wechseln, griff ihr der Unbekannte in den Geldbeutel und entnahm zunächst unbemerkt einige Geldscheine. Seine Tat verdeckte er hierbei mit einem mitgeführten Stadtplan.

Nachdem sich die Geschädigte geistesgegenwärtig wehrte, fiel dem Unbekannten das Scheingeld aus der Hand. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung ohne Beute.

Der daraufhin Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 35-40 Jahre alt, - ca. 1,75cm groß, - dunkle Hose - dunkles Langarm-Shirt - schwach gemusterter dunkler Weste - sprach gebrochen deutsch.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell