Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 14.07.2022, gegen 20.45 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die B 31 von Bad Krozingen kommend in Fahrtrichtung Breisach. Auf Höhe der Abzweigung zur K 4932 kollidierte ihr Fahrzeug bei einem unzulässigen Abbiegevorgang in Richtung Grenzach, mit einem aus Breisach ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer.

Das Motorrad fing unmittelbar an zu brennen, konnte jedoch von hinzukommenden Autofahrern mit deren Feuerlöscher gelöscht werden.

Der 56-jähriger Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik eingeliefert.

Die B 31 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

