Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Brandgefährlich! Lagerfeuer im Wald

Rhede (ots)

Im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich handelten noch unbekannte Personen, die am Mittwoch, 13.07.2022, in einem Waldgebiet am Hoxfelder Weg ein Lagerfeuer entfacht und dieses vor Verlassen nicht richtig gelöscht hatten. Ein Zeuge entdeckte zufällig am Mittwochabend die noch glühenden Reste der ca. drei Quadratmeter großen Feuerstelle und informierte die Feuerwehr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

