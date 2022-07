Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Motorradfahrer schwer verletzt

Raesfeld (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Mittwoch, 13.07.2022, bei einem Unfall in Raesfeld-Erle schwere Verletzungen erlitten. Der 58-Jährige war gegen 11.25 Uhr von der Dorstener Straße aus Richtung Borken kommend nach links in die Rhader Straße abgebogen. Dort prallte der Marler gegen das Auto eines 33-Jährigen: Der Dorstener hatte von der untergeordneten Korstegge nach links in die Rhader Straße in Richtung Dorstener Straße einbiegen wollen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (to)

