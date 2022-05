Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handtasche nach Autoaufbruch auf Raststätte entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (16.05.) erstattete ein serbisches Ehepaar (61,66) Anzeige bei der Polizei, nachdem unbekannte Täter in der Nacht zuvor in ihren Pkw eingedrungen waren und die Handtasche der 61-jährigen Ehefrau entwendet hatten.

Am Sonntagabend parkten sie ihren VW Van gegen 21:30 Uhr auf dem Autobahnrastplatz Röttgesberg an der A4 in Fahrtrichtung Olpe und schliefen zum Tatzeitpunkt in ihrem Wohnanhänger. Als die Beiden am nächsten Morgen gegen 07:00 Uhr wieder hinüber zu ihrem Fahrzeug gingen, bemerkten sie die Beschädigungen an der Fensterscheibe der Beifahrertür.

Die unbekannten Täter entwendeten die Handtasche der 61-Jährigen inklusive ihres Geldbeutels mit einem niedrigen Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich sowie ihre Ausweisdokumente.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202-205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell