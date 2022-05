Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (13.05.) entfernte sich ein Pkw Fahrer unerlaubt vom Unfallort, nachdem er eine 53-jährige Fußgängerin auf der Richard-Zanders-Straße angefahren hatte.

Die 53-jährige Bergisch Gladbacherin überquerte gegen 11:20 Uhr kurz vor der Kreuzung Richard-Zanders-Straße / Bensberger Straße die Fahrbahn. Dabei hatte sie den Blick nach rechts gerichtet, um auf den von rechts kommenden Verkehr zu achten.

In diesem Moment wurde sie von einem dunklen Kleinwagen erfasst, der von links an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr, um auf die Linksabbiegerspur zu gelangen. Der Fahrzeugführer beschimpfte die Fußgängerin lautstark und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, indem er nach links auf die Bensberger Straße in Richtung Bergisch Gladbach abbog.

Die 53-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und suchte eigenständig ein nahegelegenes Krankenhaus auf. Den Fahrer des Pkw konnte sie wie folgt beschreiben:

Männlich, circa 55-65 Jahre alt, kräftige Statur, gräuliche Haare (leichte Glatze), sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine Brille sowie ein rotes T-Shirt.

Seine Beifahrerin wurde ebenfalls auf 55-65 Jahre geschätzt, hatte schulterlange lockige Haare und trug eine Brille sowie ein geblümtes Oberteil.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ch)

