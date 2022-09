Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebereicht der Polizeiinspektion Goslar

ESD Goslar, Dienstag, 13.09.2022, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 14.09.2022, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Goslar - Um Mitternacht herum wird der Polizei gemeldet, dass es im Bereich Am Heiligen Grabe sowie im Claustorwall brenne. Die Überprüfung ergibt, dass an beiden Stellen zur Abholung bereitgelegte "gelbe Säcke" mit einer Zündquelle in Brand gesetzt wurde. Bei Brandstellen wurden durch die Feuerwehr abgelöscht, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

